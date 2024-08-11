Дружина Бабкіна шокувала, як в неї виникли серйозні проблеми зі здоров'ям: "Потрібна операція"

Дружина музиканта Сергія Бабкіна - акторка Сніжана Бабкіна – розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Знаменитість поділилася, що почала погано почуватися через стрес, що був викликаний війною. Хоч родина Бабкіних і виїхала з Харкова до Німеччини, але акторка сумувала за рідним домом та переймалася долею України. Як говорить Сніжана, її внутрішній біль переріс у фізичний. Загалом, у Бабкіної в попереку утворилася грижа. Знаменитість відчувала жахливий біль, через який навіть не могла ходити, а жодні знеболювальні не допомагали.

Артистка звернулася за допомогою до німецьких лікарів, які одразу ж почали говорили, що необхідна операція. Сніжана поспілкувалася зі спеціалістами з Харкова, які це підтвердили.

Сніжана Бабкіна / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"За цей рік мій біль переріс у фізичне нездужання, і в якийсь момент у мене дуже сильно почала боліти нога. Я ніколи в житті не відчувала такого болю. Біль не припинявся, я не могла спати, жодні знеболювальні не допомагали. У мене просто відбирало ногу. Мені зробили МРТ, і виявилося, що в попереку – величезного розміру грижа. Німці дивилися на мене з шаленими очима: "Як ти ще ходиш? Терміново вирізати". Думаю, зателефоную своїм харківським лікарям, а вони мені - те саме: "Ми б хотіли тобі сказати, що все окей, але ні, потрібна операція, причому дуже серйозна", - розповіла акторка в інтерв'ю для kp.ua.

Врешті, Сніжана Бабкіна, яка займається духовними практиками, почала заглиблюватися в свої думки та переживання. Знаменитість зрозуміла, що відчуває шалений біль по дому, який і вплинув на фізичний стан зірки. Бабкіна почала це пропрацювати, а згодом біль зник. Акторка потім сходила на огляд до лікарів, а вони були неабияк здивовані. Виявилося, що Бабкіна зцілилася, а операція більше була не потрібною. Зазначимо, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я!

Сніжана Бабкіна / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Я одразу ж, займаючись понад 10 років практиками, поставила собі запитання: що таке поперек, хребет. Поперек – це наша опора, наше внутрішнє відчуття безпеки. Звичайно, у кожного з нас зараз ані опори, ані відчуття безпеки. І я зрозуміла, що мій біль по дому зіграв свою роль. Я стала посилено щодня з цим працювати. У мене за кілька днів минув біль. А за місяць, коли я звернулася до лікаря, він здивувався: "А як це? Вже й робити нічого не потрібно", - здивувала акторка.

Нагадаємо, нещодавно Сніжана та Сергій Бабкіни були в Харкові. Подружжя під час обстрілу міста опинилося в епіцентрі вибухів. Ворожа ракета поцілила в сусідній від пари будинок.

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