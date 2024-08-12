Дружина Бабкіна зізналась, що їхній 16-річний син в Німеччині не вступив до вишу, і пояснила чому

Дружина українського співака Сергія Бабкіна, яка раніше розповідала про свої проблеми зі здоров'ям, зізналась, чому їхній 16-річний син не вступає до вишу.

Так, цьогоріч Артур закінчив школу в Німеччині. Хлопець захоплюється розробкою сайтів для продажу товарів, однак не квапиться йти навчатися у цьому напрямку. Ба більше, після школи Артур не вступає до вишу. Як пояснила акторка Сніжана Бабкіна, на заваді юнакові стоїть мовна проблема. Артур не знає німецької, тож цей та наступний рік він присвятить її вивченню. Вже згодом, коли рівень мовних знань буде достатній, син Сніжани та Сергія Бабкіна вступатиме на навчання до вищого навчального закладу.

Сніжана та Сергій Бабкіни з сином / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Він ще не може вступати до вишу, бо в нього поки що немає належного рівня німецької мови. Артур спочатку ходив до німецької школи, але потім не захотів там вчитися. Він закінчив українську школу в Німеччині. У них була німецька, але її недостатньо для того, щоб вступити або до коледжу, або до вишу. Тому він хоче з вересня ходити на курси, щоб дотягнути хоча б до B1, тоді вже буде можливість кудись вступати", - розповіла Бабкіна в інтерв'ю kp.ua.

Якщо ж Артур захоплюється більш технічними заняттями, то 13-річна Веселина – творчими. Як говорить Сніжана Бабкіна, вона неабияк полюбляє малювати, а в школі всі дивуються її талантом. До речі, і Веселина, і 5-річний Єлисей, на відміну від Артура, німецьку мову вже вивчили і вільно нею спілкуються.

Сніжана Бабкіна з дітьми / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Сергій дуже красиво малює, і в дитинстві, юності дуже багато всього крутого робив своїми руками. Коли ми приходимо на збори до її німецької школи, всі захоплюються, скільки всього Веселина вміє. Говорить, що хоче бути дизайнеркою інтер'єрів, будинків. Це її тема. Вона вже, звичайно, як і Єлисей, вільно розмовляє німецькою", - говорить Бабкіна.

Нагадаємо, нещодавно старший син Сніжани і Сергія Бабкіних у Німеччині закінчив українську школу. Подружжя показувало, як минув випускний Артура.

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