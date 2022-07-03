Дружина Бардаша натякнула на розлучення з ним через проросійську позицію: "Прощавай"

Дружина українського продюсера Юрія Бардаша – модель Єлизавета Коцюба – натякнула на розлучення з одіозним чоловіком.
Так, після низки скандальних заяв знаменитості щодо війни в Україні, Ліза опублікувала чорно-біле фото з їхнього весілля та підписала красномовною цитатою з пісні "НеАнгелів": "Юра прощай, Юра прости".
Також вона додала гештег "Україна – понад усе".
Єлизавета обмежила можливість коментувати публікацію.
Зауважимо, раніше дружина Бардаша розповіла, що її батько пішов воювати проти російських загарбників. А від проросійських висловлювань чоловіка вона відхрещувалася, мовляв, що всі помиляються в людях. Днями сам Бардаш повідомив, що Єлизавета вважає його зрадником та забороняє підходити до їхньої доньки.
Нагадаємо, Юрій та Єлизавета одружилися у серпні 2020 року. Наприкінці грудня 2020-го у них народилася донька Сара.
Читайте також: