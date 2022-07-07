Дружина Бардаша вперше прокоментувала заяви про розлучення: "Стався розвал сім'ї"

Дружина українського продюсера Юрія Бардаша – модель Єлизавета Коцюба – вперше прокоментувала свої натяки на розлучення з одіозним чоловіком.

Ліза зазначила, що в їхній родині стався розвал.

Як написала знаменитість в Instagram-stories, це болісний період у її життя і їй зовсім не радісно через те, що їхній родині сталася така ситуація.

"Усі так радіють. А для мене це зовсім не радість. Стався розвал сім'ї", - прокоментувала Ліза.

Дружина Юрія Бардаша прокоментувала заяви про розлучення / Фото: instagram.com/lisa.bardash

Зазначимо, вперше Ліза натякнула на розлучення з Бардашом після його скандальних заяв щодо війни Росії в Україні. Зокрема, Юрій вважає РФ "великою країною", а українці, на думку продюсера, "мають капіталювати".

Ліза ж зовсім не розділяє погляди свого колишнього чоловіка. Від проросійських висловлювань Бардаша вона відхрещувалася. Натомість, модель вважає Юрія зрадником та забороняє йому спілкуватися з донькою.

До речі, батько Лізи нині захищаю Україну від російських загарбників.

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