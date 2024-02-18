Дружина Білоножка вперше розповіла про його серйозні бійки з Ющенком: "У нього ножові поранення"

Непорозуміння між артистом та політиком виникали в часи їхньої молодості.

Дружина народного артиста України Віталія Білоножка вперше розповіла про серйозні бійки її чоловіка з третім президентом України Віктором Ющенком.

Непорозуміння між ними виникали в часи їхньої молодості. Майбутній Народний артист та політик жили неподалік одне від одного в селищах Сумської області. Конфлікти між ними виникали через дівчат. Ба більше, непорозуміння Білоножко та Ющенко вирішували бійками.

Віктор Ющенко / Фото: instagram.com/victor_yushchenko

"Він мені це розповідав. Казав: "Найцікавіше, що його (Ющенка – прим. ред.) дівчата переходили до мене... Подивись". Він роздягався, а в нього там ножові поранення, там, там, там. Бійки були не на жарт!" – розповіла Світлана Білоножко в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Конфлікти Віталій Білоножко та Віктор Ющенко, коли виросли з юнацького віку, залишили в минулому. Згодом вони потоваришували, а третій президент навіть навідувався до артиста на дні народження.

Віталій Білоножко

"Віталіка всі любили. Всі із задоволенням приходили на дні народження. Пам'ятаю, коли 65 років йому виповнилося, всі президенти прийшли. Настільки це приємно було. От просто їм хотілося до його тепла доторкнутися, відчути цю ауру добра, доброзичливості, людяності", - пригадала Світлана Білоножко.

Нагадаємо, Віталія Білоножка не стало 9 січня цього року. Нещодавно дружина артиста розповіла, як після втрати чоловіка дає раду своєму горю.

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