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Дружина Болдвіна налякала фото, де їхня однорічна донька зображена із величезним синцем під оком

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Дружина Болдвіна налякала фото, де їхня однорічна донька зображена із величезним синцем під оком

Алек Болдвін з дружиною / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Гіларія пояснила, що трапилося з дівчинкою.

Дружина американського актора Алека БолдвінаГіларія – змусила прихильників неабияк хвилюватися.

Так, у фотоблогу вона опублікувала фото, де зображена їхня з чоловіком однорічна донька. На знімку дівчинка постала з величезним синцем під оком.

Як розповіла Гіларія, її донечка серйозно травмувалася. Поки Болдвін була з іншими дітьми на прогулянці, дівчина, яка перебувала вдома через нежить, впала і вдарилася об металеву ніжку стола.

Однорічна донька Алека Болдвіна / © instagram.com/hilariabaldwin
Однорічна донька Алека Болдвіна / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

"Я була на вулиці зі своїм найстаршим і отримала жахливий дзвінок, від якого завмирає серце. Люсія впала і вдарилася обличчям об металеву ніжку стола", - розповіла дружина Болдвіна.

Гіларія попередила, що з донькою все гаразд. Утім, деякий час Люсія ходитиме із синцем під оком.

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Дата публікації
Перегляди
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