Дружина Болдвіна ніжно привітала з 3-річчям їхню доньку від сурогатної матері й показала святкування

Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна – Гіларія – розповіла про свято у родині.

На своїй сторінці в Instagram обраниця 65-річного актора розповіла, що 25 лютого у їхньої доньки Марії Лусії Вікторії було день народження. З нагоди її 3-річчя зіркові батьки організували дівчинці вечірку у стилі її улюблених героїв з мультфільму "Енканто".

Родина Болдвіна відсвяткувала день народження Марії Лусії Вікторії / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Так, Алек з дружиною і дітьми в оточенні кульок наробили багато світлин у цей святковий день. Також Гіларія показала, яким був святковий торт для іменинниці.

Родина Болдвіна відсвяткувала день народження Марії Лусії Вікторії / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

До слова, у своїх привітаннях дружина Алека зазначила, що їхня донька дуже часто перевтілюється у різних персонажів і пішла стопами тата-актора.

Родина Болдвіна відсвяткувала день народження Марії Лусії Вікторії / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

"Вітаємо нашу Марілу з 3-річчям. Ти наше світло і любов. У свої три роки ти постійно змінюєш сукні і повністю вживаєшся в ролі, які граєш... Ми навіть повинні звертатися до тебе, як до принцеси, костюм якої ти одягла, і будеш ігнорувати нас, поки ми не зробимо це. Маленька акторка. Ти завжди була мініверсією свого тата. Мені подобається, як ти після ролі принцеси приходиш грати у м'яча зі своїми старшими братами до повного виснаження. Яка ж ти сильна! Ти робиш наше життя кращим кожного дня, і ми почуваємося такими щасливими, що колись ти прийшла у наше життя", - зворушила Гіларія.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Олена Кравець привітала свою старшу доньку Марію з 21-річчям і показала їхні фото, де вони схожі, як дві краплі води.

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