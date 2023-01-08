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Дружина Брукліна Бекхема показала, як він робить їй манікюр: "Балуйте дівчат!"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
206
Час на прочитання
1 хв
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Дружина Брукліна Бекхема показала, як він робить їй манікюр: "Балуйте дівчат!"

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Модель поділилася кумедним відео.

Модель Нікола Пельтц-Бекхем показала шанувальникам, як її чоловік Бруклін Бекхем робить їй гарний манікюр. 

Милим відео з сином Бекхемів Нікола поділилася у сторіз в Instagram. У ролику Бруклін спробував себе у ролі майстра манікюру та дбайливо приклеював до натуральних коротких нігтів дружини накладні тіпси рожевого кольору. 

© instagram.com/nicolaannepeltz
Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

"Балуйте дівчат!", - підписала кадри Нікола. 

© instagram.com/nicolaannepeltz
Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Процес, хоч став несподіваним для 23-річного Брукліна, втім, він із посмішкою спробував навести красу коханій. 

© instagram.com/nicolaannepeltz
Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися у квітні 2022 після тривалих стосунків. Закохані не соромляться демонструвати свої почуття на публіці та доволі часто діляться романтичними світлинами разом. Так, Нікола зачарувала ніжним фото з Брукліном у ліжку. 

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Дата публікації
Перегляди
206
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