Дружина Брукліна Бекхема показала, як він робить їй манікюр: "Балуйте дівчат!"

Модель Нікола Пельтц-Бекхем показала шанувальникам, як її чоловік Бруклін Бекхем робить їй гарний манікюр.

Милим відео з сином Бекхемів Нікола поділилася у сторіз в Instagram. У ролику Бруклін спробував себе у ролі майстра манікюру та дбайливо приклеював до натуральних коротких нігтів дружини накладні тіпси рожевого кольору.

Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

"Балуйте дівчат!", - підписала кадри Нікола.

Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Процес, хоч став несподіваним для 23-річного Брукліна, втім, він із посмішкою спробував навести красу коханій.

Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися у квітні 2022 після тривалих стосунків. Закохані не соромляться демонструвати свої почуття на публіці та доволі часто діляться романтичними світлинами разом. Так, Нікола зачарувала ніжним фото з Брукліном у ліжку.

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