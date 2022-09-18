Дружина Брукліна Бекхема замилувала ніжним фото з коханим у ліжку

Модель Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем діляться з прихильниками усіма моментами життя.

У своєму Instagtram Нікола Пельтц поділилася ніжною ранковою світлиною зі своїм чоловіком Брукліном Бекхемом. Закохані чуттєво обіймалися, притулившись одне до одного обличчям.

Романтичну світлину із коханим Нікола вирішила залишити без підпису. Натомість у коментарях Бруклін написав до дружини миле звернення: "Я кохаю тебе".

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Гармонію між подружжям помітили й їхні прихильники. У коментарях під фото користувачі Мережі пораділи щасливим стосункам Брукліна та Ніколи.

Це так ніжно!

Ви прекрасна пара!

Як це мило...Ви такі красиві!

Однак прихильників схвилювало ще одне кумедне питання. Фанам стало цікаво, хто ж зробив фото для пари, адже на ньому вони ніби сплять та і руки обох перебувають у кадрі.

Мене одну турбує, хто це фотографує сплячих людей?

Здається у вашому будинку хтось є!

Хто третій на цьому фото?

Нагадаємо, що не всі знаходять стосунки Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц вдалими. Нещодавно стало відомо про серйозні конфлікти невістки із зірковою свекрухою Вікторією Бекхем, яка довела дружину сина до сліз під час весілля.

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