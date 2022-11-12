Дружина Брюса Вілліса на спільному фото з актором привітала його колишню з днем народження

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, Емма Гемінг, поділилася спільним фото із чоловіком, на якому привітала його колишню Демі Мур із днем народження.

Акторка відсвяткувала своє 60-річчя 11 листопада. Колишній чоловік та його нинішня обраниця також долучилися до привітань.

У сторіз в Instagram Емма опублікувала світлину, на якій разом із Брюсом посміхалися, тримаючи у руках мемуари Демі під назвою "Навиворіт". У свою чергу Мур зробила репост публікації на свою сторінку.

Фото: instagram.com/emmahemingwillis

"З днем народження, Демі. Ми любимо тебе зсередини і ззовні", - підписала фото дружина Вілліса.

Демі Мур та Брюс Вілліс одна з небагатьох пар Голлівуду, кому вдалося зберегти дружні відносини навіть після розлучення. До того ж експодружжя має трьох спільних доньок.

Нагадаємо, раніше дружина Брюса Вілліса на сімейних кадрах показала, який вигляд зараз має хворий на ффазію актор.

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