Дружина Брюса Вілліса на спільному фото з актором привітала його колишню з днем народження

Подружжя зробило милу світлину для Демі Мур.
Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, Емма Гемінг, поділилася спільним фото із чоловіком, на якому привітала його колишню Демі Мур із днем народження.
Акторка відсвяткувала своє 60-річчя 11 листопада. Колишній чоловік та його нинішня обраниця також долучилися до привітань.
У сторіз в Instagram Емма опублікувала світлину, на якій разом із Брюсом посміхалися, тримаючи у руках мемуари Демі під назвою "Навиворіт". У свою чергу Мур зробила репост публікації на свою сторінку.
"З днем народження, Демі. Ми любимо тебе зсередини і ззовні", - підписала фото дружина Вілліса.
Демі Мур та Брюс Вілліс одна з небагатьох пар Голлівуду, кому вдалося зберегти дружні відносини навіть після розлучення. До того ж експодружжя має трьох спільних доньок.
Нагадаємо, раніше дружина Брюса Вілліса на сімейних кадрах показала, який вигляд зараз має хворий на ффазію актор.
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