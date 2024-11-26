Дружина Брюса Вілліса показала, як з їхніми двома помітно підрослими доньками порозважалася в Парижі

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса показалася з їхніми двома помітно підрослими доньками у Франції.

Сімейство гайнуло на відпочинок до Парижа, про що модель Емма Гемінг розповіла у своєму Instagram. Зокрема, обраниця зірки бойовиків опублікувала кадри, де вона з 12-річною Мейбл та 10-річною Евелін позує на тлі Ейфелевої вежі, на вершину якої вони згодом піднялися. Емма поділилася, що поїхала з доньками до Європи, аби відпочити. Окрім того, вона пообіцяла прихильникам чимало контенту з подорожі, адже запаслася селфі-палицею, яка слугуватиме їм як штатив.

"Париж - це завжди хороша ідея, особливо з новим гаджетом мами - селфі-палицею, яка працює як штатив", - підписала кадри модель.

Дружина Брюса Вілліса з доньками в Парижі / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Емма Гемінг також пригадала свою останню подорож до Парижа. Це було, коли Мейбл була ще зовсім маленькою. До Європи сімейство тоді літало разом із Брюсом Віллісом. Також модель показала архівні фото від тих часів, коли їх підловили місцеві папараці.

"Мейбл була ще зовсім маленькою, коли ми востаннє були в Парижі", - поділилася модель.

Брюс Вілліс із донькою Мейбл у Парижі / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Нагадаємо, голлівудський актор Брюс Вілліс нині страждає від тяжкої хвороби – деменції, ліків від якої не існує. Нещодавно Емма Гемінг розповідала, які в нього були перші симптоми недуги.

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