Дружина Брюса Вілліса показала, який вигляд зараз має хворий на деменцію актор

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає на деменцію, показала рідкісні кадри з коханим.

Емма Гемінг зворушливо привітала чоловіка з Днем батька та показала його ніжне фото з донькою. Дівчинка притулилася до його плеча, а зірковий батько поцілував її у лоб.

"День батька - це час, коли я можу замислитися над своєю глибокою вдячністю та повагою до Брюса, спостерігаючи за тим, як він виховує наших дітей. Те, чого він їх навчає, може бути не зовсім "традиційним", але воно буде передаватися з покоління в покоління. Безумовна любов, доброта, сила, співчуття, терпіння, щедрість, стійкість. Вітаю з Днем батька найкращого тата, якого я знаю, який назавжди залишиться даром для нашої родини", - написала Емма.

Брюс Вілліс з донькою / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Цього ж дня у родині Віллса святкували ще одну важливу дату - його дружина зустріла свій день народження. У святковий день також поділилася сімейними кадрами зі своїми доньками та друзями, і, звичайно, замилувала ніжним фото в обіймах "міцного горішка".

Дружина Брюса Вілліса з доньками / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Брюс Вілліс з дружиною / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

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