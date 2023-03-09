Дружина Брюса Вілліса прокоментувала чутки, що його колишня Демі Мур переїхала до них

У Мережі обговорюють, що Демі Мур вирішила провести чим більше часу з хворим ексчоловіком.

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, акторка Емма Геммінг відреагувала на чутки про те, що колишня дружина "міцного горішка" Демі Мур переїхала до них.

Подейкують, ніби Демі, яка після розлучення залишилася у гарних дружніх стосунках з Віллісом, хоче "бути до кінця" з ексчоловіком, у якого діагностували деменцію.

Брюс Вілліс із дружиною / Фото: Associated Press

У сторіз своєї сторінки в Instagram Геммінг розмістила пост з цими чутками: "Демі Мур переїхала до колишнього Брюса Вілліса та його дружини, аби допомогти піклуватися про нього після діагностування у нього деменції".

Геммінг закликала пресу зупинитися і не писати маячні: "Давайте знищимо це в зародку. Це так тупо. Будь ласка, зупиніться", - написала дружина Вілліса.

Дружина Брюса Вілліса прокоментувала чутки стосовно Демі Мур / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Нагадаємо, що діагноз лобово-скронева деменція Брюсу Віллісу поставили у середині лютого. Про страшну хворобу у актора повідомила в своєму Instagram його колишня дружина Демі Мур.

Брюс Вілліс та Демі Мур / Фото: Getty Images

Зазначимо, що у березні 2022 року у Вілліса діагностували афазію - це розлад мови, що виникає після пошкодження мозку. Через нього уражаються мовні та когнітивні здібності. Через це Брюс Вілліс завершив акторську кар'єру.

Згодом з'ясувалося, що афазія, яку в актора знайшли минулоріч, є лише одним з симптомів деменції.

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