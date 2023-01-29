Дружина Брюса Вілліса замилувала ніжними кадрами з хворим на афазію актором

Зараз подружжя намагається більше часу проводити разом.
Через свою хворобу голлівудський актор Брюс Вілліс усе рідше з'являється на публіці.
Однак дружина зірки, Емма Гемінг, час від часу всже ділиться з шанувальниками спільними кадрами з чоловіком. Так, у сторіз в Instagram Емма знову потішила фанів романтичним контентом з актором.
Дружина Вілліса додала зворушливе відео, на якому показала, як ніжно Брюс тримає її за руку. До сторіз Емма додала романтичну пісню Гаррі Стайлса Adore You.
Також Емма поділилася архівною світлиною разом з Брюсом. Фото було зроблене більше двох років тому, ще до того, як Вілліс дізнався про свою хворобу.
Нагадаємо, 2022 року у актора було діагностовано афазію - хворобу головного мозку, яка впливає на мову та слух. Також зірка має проблеми з пам'яттю. У зв'язку з недугом Брюсу довелося завершити акторську кар'єру. Зараз увесь вільний час актор проводить з родиною.
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