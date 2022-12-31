Дружина Брюса Вілліса замилувала рідкісним фото з їхніми підрослими доньками

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса – модель Емма Гемінг – поділилася з прихильниками сімейним контентом.

В Instagram-stories знаменитість показала, як проводить час із їхніми двома спільними донечками. Зокрема, Емма з дівчатками була на прогулянці та завітала до Рокфеллерського центру.

Там стояла чимала різдвяна ялинка, прикрашена святковими гірляндами та іграшками. Емма з доньками вирішила біля святкового деревця зробити знімок на згадку, яким модель і поділилася у фотоблогу.

Дружина Брюса Вілліса з доньками / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Зазначимо, Емма та Брюс, які живуть у шлюбі від 2009 року, разом виховують двох спільних доньок. Гемінг народила 2012 року Мейбел Рей, а 2014 року – Евелін Пенн.

Нагадаємо, нещодавно Емма пригадала, як починалися їхні стосунки з Брюсом. Зокрема, кохана актора поділилася відео з відпочинку на гірськолижному курорті. Саме там пара провела один із перших романтичних вікендів.

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