Дружина Бєднякова після повернення до України показала, як прикрасила ялинку без чоловіка

Дружина українського шоумена Андрія Бєднякова – Анастасія Коротка – після того, як разом з дітьми повернулася з США до України прикрасила новорічну ялинку.

У своєму Instagram блогерка розповіла, як минув процес прикрашання святкового деревця. За її словами, вона прикрашала та декорувала оселю сама. До слова, на ялинці видніється мінімальна кількість прикрас. Проте магію створюють саме різдвяні вогники, які мерехтять. Поблизу новорічної красуні стоять фігурки гномів, Санта Клауса, потягу й великого білого оленя.

Настя Коротка показала, як прикрасила новорічну ялинку / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Окрім деревця, Настя зробила декілька новорічних композицій з гілочок зимових дерев. Блогерка розташувала їх неподалік ялинки.

Настя Коротка показала, як прикрасила оселю до зимових свят / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Цікаво, що її чоловік у цей час вочевидь був відсутній. Тож, Коротка пожартувала, що він ще задовго до її приїзду з дітьми "прикрасив" кімнату. І показала величезний телевізор з ігровою приставкою і джойстиками.

Настя Коротка показала, як її родина прикрасила оселю / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Сказав прибирати не можна і що це – найгарніша "ялиночка", яку тільки можна уявити. Каже: "Оце все ваше – ф*гня, а оце – те, що треба". У Андрюші дуже-дуже тонке відчуття інтер'єрного стилю", – пожартувала дружина Бєднякова.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк незвично прикрасила вдома новорічну ялинку за допомогою троянд. Ведуча навіть поділилася секретом, як зробити так, щоб квіти простояли якнайдовше.

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