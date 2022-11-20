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Дружина Бєднякова поділилася, коли дізналася про вагітність та як дає раду двом дітям

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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112
Час на прочитання
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Дружина Бєднякова поділилася, коли дізналася про вагітність та як дає раду двом дітям

Андрій Бєдняков з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасія розповіла про своє материнство.

Дружина шоумена Андрія Бєднякова, телеведуча Анастасія Коротка, у жовтні народила сина, якого вони з чоловіком назвали Остапом.

Як розповіла Настя, про вагітність вона дізналася випадково 14 лютого на День закоханих.

© instagram.com/nastyakorotkaya
Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Ведуча поділилася, що їй з двома маленькими дітьми складно, адже з народженням сина все змінилося. Утім, Настя навчилася давати раду Ксенії та Остапу.

"Я думаю, коли ти вже в середині ситуації, то якось воно все і робиться, і все вибудовується. З народженням дитини, народжується і сили на неї", - поділилася дружина Бєднякова.

© instagram.com/nastyakorotkaya
Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Хоча, як зізналась Настя, у неї мало лишається часу на себе.

"Так я нічого не встигаю. Нормальний масаж обличчя вже пів року не робила, манікюр – взагалі мовчу. Але для себе вирішила, що обов'язково кожен день чищу зуби (мами новонароджених мене зрозуміють), миюся в холодному душі і застеляю ліжко! Щоб відчувати себе людиною", - поділилася Коротка.

© instagram.com/nastyakorotkaya
Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Також ведуча розповіла, як відреагувала на народження братика їхня з Бєдняковим 7-річна донька. Загалом, Ксенія чекала на Остапа, хоча і трішки ревнувала батьків.

"Вона на нього дуже чекала. Але трішки ревнощів теж було. Зараз дуже любить. Весь час цілує і хоче взяти на руки. Подивимось, як далі буде, коли почне її іграшки забирати", - розповіла ведуча.

© instagram.com/nastyakorotkaya
Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

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Дата публікації
Перегляди
112
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