Дружина Бєднякова приїхала з дітьми до України і поскаржилася на неприємні пригоди під час подорожі

Анастасія Коротка разом із сином та донькою прилетіла із США.
Дружина українського шоумена Андрія Бєднякова – Анастасія Коротка – повернулася з дітьми до України.
Настя разом із сином та донькою прилетіла із США. Однак подорож не минула без неприємних інцидентів. До слова, родина Бєднякова летіла чимало часу першим літаком. Тим часом однорічний син подружжя вже доволі немаленький, тож Коротка пошкодувала, що не взяла йому окреме місце, а весь політ тримала на руках.
"Першим літаком ми летіли не пам'ятаю скільки – десь близько дох*ра. Ми трішки забулися, що Остап вже не ляля, і чомусь не взяли на нього місце. Це була величезна помилка", - поділилася дружина Бєднякова.
Настя Коротка летіла до Польщі із пересадкою. Однак другий літак затримався на півтори години. Виявилося, що не вистачало валіз пасажирів. Зокрема, речей Короткої теж не було.
"Біжимо на інший літак, дуже задоволені, що більшу частину дороги вже пролетіли. Але, коли літак повністю завантажили людьми, виявилося, їм чогось не вистачає. І ми на це "щось" чекали півтори години в літаку. Це "щось", чого не вистачало, виявилися валізи 50 відсотків людей на літаку", - розповіла Коротка.
Загублені валізи можна було забрати лише наступного дня, тож дружині Бєднякова разом із дітьми довелося затриматися. На щастя, їм компенсували проживання в готелі.
"Авіалінії погодилися оплатити готель. Ми взяли хороший, так щоб точно компенсувати нашу журбу. Авіалінії ще не знають, в які борги ми їх заганяємо", - пожартувала Настя.
Наступного дня, коли Коротка поїхала забрати загублені валізи, їй віддали лише одну. На щастя, це був одяг саме з теплими речами.
Дружина шоумена забрала вже ту валізу та поїхала до кордону Польщі із Україною. Анастасія вирішила не їхати автівкою, а перейти його пішки.
Врешті, за 10 хвилин Коротка разом із дітьми минула кордон та опинилася в Україні, де їх вже зустрів Андрій Бєдняков.
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