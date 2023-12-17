Дружина Бєднякова приїхала з дітьми до України і поскаржилася на неприємні пригоди під час подорожі

Дружина українського шоумена Андрія Бєднякова – Анастасія Коротка – повернулася з дітьми до України.

Настя разом із сином та донькою прилетіла із США. Однак подорож не минула без неприємних інцидентів. До слова, родина Бєднякова летіла чимало часу першим літаком. Тим часом однорічний син подружжя вже доволі немаленький, тож Коротка пошкодувала, що не взяла йому окреме місце, а весь політ тримала на руках.

Діти Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Першим літаком ми летіли не пам'ятаю скільки – десь близько дох*ра. Ми трішки забулися, що Остап вже не ляля, і чомусь не взяли на нього місце. Це була величезна помилка", - поділилася дружина Бєднякова.

Дружина та син Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Настя Коротка летіла до Польщі із пересадкою. Однак другий літак затримався на півтори години. Виявилося, що не вистачало валіз пасажирів. Зокрема, речей Короткої теж не було.

Син Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Біжимо на інший літак, дуже задоволені, що більшу частину дороги вже пролетіли. Але, коли літак повністю завантажили людьми, виявилося, їм чогось не вистачає. І ми на це "щось" чекали півтори години в літаку. Це "щось", чого не вистачало, виявилися валізи 50 відсотків людей на літаку", - розповіла Коротка.

Донька Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Загублені валізи можна було забрати лише наступного дня, тож дружині Бєднякова разом із дітьми довелося затриматися. На щастя, їм компенсували проживання в готелі.

Допис дружини Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Діти Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Авіалінії погодилися оплатити готель. Ми взяли хороший, так щоб точно компенсувати нашу журбу. Авіалінії ще не знають, в які борги ми їх заганяємо", - пожартувала Настя.

Наступного дня, коли Коротка поїхала забрати загублені валізи, їй віддали лише одну. На щастя, це був одяг саме з теплими речами.

Діти Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Дружина шоумена забрала вже ту валізу та поїхала до кордону Польщі із Україною. Анастасія вирішила не їхати автівкою, а перейти його пішки.

Син Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Врешті, за 10 хвилин Коротка разом із дітьми минула кордон та опинилася в Україні, де їх вже зустрів Андрій Бєдняков.

Андрій Бєдняков із сином / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

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