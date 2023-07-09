Дружина Бєднякова розсмішила, як знайшла ксерокс на вулиці в США: шоумен попросив кохану не знайти так собі чоловіка

Дружина шоумена Андрія Бєднякова Анастасія Коротка, яка зараз з дітьми перебуває у США, розповіла історію, як знайшла на вулиці ксерокс.

На сторінці в Instagram акторка поділилася відео, у якому не стримуючи емоцій, поділилася подробицями своєї знахідки. Коротка зізналася, що тепер шукає людей, яким би могла надіслати факс:

"Йду, дивлюся, ксеркос стоїть. Я подумала: "Мені не треба, мені нема що ксерити". Підхожу ближче, а там ще й факс. Ксерокс каже: "Забери мене. Це єдина можливість. Більше ти ксерокс на вулиці не знайдеш". Люди добрі, що я можу сказати. Тепер я шукаю людей, у кого є факс. Тому що я хочу відправити факс, а мені нема кого йому відправити. Якщо у вас є факс, напишіть мені будь ласка. Я вам спочатку щось відксерю, а потім факсом відправлю", - розповіла артистка.

Щирі емоції Короткої підняли настрій її підписникам, про що вони розповіли під постом: "Сміюся до сліз, за час війни це вперше. Дякую за позитивне ставлення до всесвіту!", "Так насміялася, до сліз. Дякую за цей ранок", "ви зробили мій день. Дуже мало сміюсь, а сьогодні ви мені дали таку можливість!", "як я ржу, від самого рання. Ну яка ви класна".

"Добив" шанувальників й коментар чоловіка Насті Андрія Бєднякова. Він написав: "ти головне так мужика не знайти там, як ксерокс".

Нагадаємо, нещодавно Настя Коротка похизувалася стрункою фігурою у купальнику після других пологів. Артистка має неперевершений вигляд.

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