Дружина Бєднякова вперше після повернення з дітьми до України замилувала родинною фотосесією

Подружжя разом з дітьми постало в новорічній фотосесії.
Дружина українського шоумена Андрія Бєднякова – Анастасія Коротка – влаштувала новорічну фотосесію з чоловіком і їхніми двома дітьми.
Вперше за тривалий час у кадрі родина з'явилася у повному складі. Подружжя попозувало разом з дітьми у себе вдома на тлі ялинки. Результатом знімань блогерка поділилася у своєму фотоблогу. Так, Андрій тримав на руках 8-річну донечку Ксенію, а Анастасія – однорічного сина Остапа. Вони зворушливо обіймалися та цілували одне одного.
Окрім того, дружина Бєднякова опублікувала ніжні кадри, на яких зображено лише дітей і чоловіка.
"От щоб в такому складі весь 2024 і минув, того ж самого бажаю кожній родині!", - привітала шанувальників з нагоди свят Коротка.
Доволі цікаво на такі слова відреагував сам Андрій. У коментарях він навпаки побажав своїй родині стати ще більшою, натякаючи на ще одну дитину.
"Та можна і в більшому…", - заінтригував Бєдняков під словами дружини.
Також блогерка долала, що майже рік чекала на цю фотосесію з улюбленою фотографинею.
Нагадаємо, тривалий час Анастасія Коротка разом з дітьми проживала за кордоном через повномасштабне вторгнення. І на зимові свята з США вони вирушили до рідної України. Втім, на шляху вони зіштовхнулися з деякими труднощами.
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