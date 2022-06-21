Дружина Чмерковського вперше зізналась, що в неї стався викидень, коли чоловік був у Києві

Дружина Чмерковського вперше зізналась, що в неї стався викидень, коли чоловік був у Києві

Хореограф та суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський разом зі своєю дружиною мріють стати батьками вдруге.

Минулого року, коли Макс був у Києві на зніманнях "Танців з зіркам", дружина мала прилетіли зі США до чоловіки, адже був сприятливий період для зачаття дитини.

Утім, Пета не змогла прилетіти, адже її терміново госпіталізувати до лікарні з коронавірусом. Та у лікарні дружина Чмерковського дізналася страшну новину.

Макс Чмерковський з дружиною / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Лікар повідомив Петі, що вона була вагітна та, на жаль, втратила дитину.

"Він запитав, чи я знаю що вагітна? Я поняття не мала, що чекаю на дитину", - зі сльозами на очах сказала Пета в інтервю People.

Родина хореографів вже не вперше переживають такі жахливі події. Пета пережила вже три викидні.

Утім, пара не втрачає надії. Закохані сподіваються, що в них вийде знову стати батьками. Наразі Пета та Макс працюють з лікарями-репродуктологами.

Макс Чмерковський з дружиною / Фото: instagram.com/maksimc

Зазначимо, хореоргафи живуть у шлюбі від 2017 року. Разом вони виховують 5-річного сина Шая.

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