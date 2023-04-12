Дружина Чмерковського з чималим животиком захопила запальними танцями в обтислому комбінезоні

Вагітна дружина хореографа Макса Чмерковського - Пета Маргатройд – не припиняє дивувати прихильників.

На останніх місяцях вагітності знаменитість продовжує влаштовувати запальні танці та залюбки ділиться відповідними роликами в Instagram. Цього разу Пета затанцювала у парі з чоловіком.

На відео Макс Чмерковський енергійно рухався, а поруч з ним ті самі рухи повторювала вагітна Маргатройд, яка була одягнена в обтислий комбінезон та сорочку. Загалом, дружина зовсім не поступалася хореографу. Наприкінці танцю Макс ніжно обійняв Пету, поклавши їй руки на животик.

"Кидайте все і йдіть трішки потанцюйте зі своєю другою половинкою!" – закликав Чмерковський.

Нагадаємо, Макс Чмерковський та Пета Маргатройд – сім'я танцівників. Вони залюбки влаштовують різні танці та показують їх підписникам. Часом до подружжя може приєднатися їхній син. До речі, нещодавно пара відтворила виступ виконавиці Ріанни на Супербоулі.

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