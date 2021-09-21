Дружина Цимбалюка в рожевому мінібікіні спокусливо попозувала на тлі океану

Подружжя вирушило на відпочинок.
Відомий український актор Тарас Цимбалюк разом зі своєю дружиною Тіною поїхав у відпуску.
Закохані вирушили до одного з іспанських островів - Тенерифе. Там вони насолоджуються казковими краєвидами та купаються в Атлантичному океані.
Окрім цього, парочка ще й встигає ділитися різними світлинами з відпочинку. Так, на своїй сторінці Тіна неабияк потішила фанів гарячим контентом.
Вона опублікувала фото, на якому зображена в яскраво-рожевому мінібікіні. Зірка спокусливо позує на тлі океану. Для знімка знаменитість обрала таку позу, яка неабияк продемонструвала її струнку фігуру, підтягнутий животик та апетитні груди.
"Тестую свій купальник в Атлантичному океані", - підписала допис Тіна.
Поки зірка тестує свій купальник, юзери ж вже встигли його оцінити. Вони зазначили, що вона має чудовий вигляд.
Нагадаємо, нещодавно 63-річна Шерон Стоун показалася у купальнику та приголомшила фігурою. Акторка зухвало позувала на камеру.