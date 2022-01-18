Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Дружина Дмитра Гордона ошелешила оригінальним подарунком парі від друзів

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дружина Дмитра Гордона ошелешила оригінальним подарунком парі від друзів

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

Подружжю подарували незвичайний килим.

Дружина відомого українського телеведучого Дмитра ГордонаОлеся Бацман – похизувалася оригінальним презентом парі від їхніх друзів.

У своєму Instagram журналістка опублікувала світлину, на якій закохані позують у себе вдома та тримають у руках килим. Родзинка в тому, на полотні виткано портрет подружжя. 

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / © instagram.com/alesiabatsman
Дмитро Гордон та Олеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

Такий килимок припав Бацман до душі.

"Подарунок від наших азербайджанських друзів. Килим не просто літак, а бомба-петарда-ракета", – прокоментувала сюрприз Олеся.

Юзери також оцінили вигадливий подарунок.

  • Дуже гарно! Супер
  • Олеся – справжня богиня! А Дмитро – лицар! Килим класний! Він прикрасить і квартиру, і фойє театру та кінотеатру, і палац одруження!
  • Дуже красиво

Читайте також:

Наступна публікація