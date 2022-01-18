Дружина Дмитра Гордона ошелешила оригінальним подарунком парі від друзів

Подружжю подарували незвичайний килим.
Дружина відомого українського телеведучого Дмитра Гордона – Олеся Бацман – похизувалася оригінальним презентом парі від їхніх друзів.
У своєму Instagram журналістка опублікувала світлину, на якій закохані позують у себе вдома та тримають у руках килим. Родзинка в тому, на полотні виткано портрет подружжя.
Такий килимок припав Бацман до душі.
"Подарунок від наших азербайджанських друзів. Килим не просто літак, а бомба-петарда-ракета", – прокоментувала сюрприз Олеся.
Юзери також оцінили вигадливий подарунок.
- Дуже гарно! Супер
- Олеся – справжня богиня! А Дмитро – лицар! Килим класний! Він прикрасить і квартиру, і фойє театру та кінотеатру, і палац одруження!
- Дуже красиво
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