Дружина Дмитра Гордона ошелешила оригінальним подарунком парі від друзів

Подружжю подарували незвичайний килим.

Дружина відомого українського телеведучого Дмитра Гордона – Олеся Бацман – похизувалася оригінальним презентом парі від їхніх друзів.

У своєму Instagram журналістка опублікувала світлину, на якій закохані позують у себе вдома та тримають у руках килим. Родзинка в тому, на полотні виткано портрет подружжя.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

Такий килимок припав Бацман до душі.

"Подарунок від наших азербайджанських друзів. Килим не просто літак, а бомба-петарда-ракета", – прокоментувала сюрприз Олеся.

Юзери також оцінили вигадливий подарунок.

Дуже гарно! Супер

Олеся – справжня богиня! А Дмитро – лицар! Килим класний! Він прикрасить і квартиру, і фойє театру та кінотеатру, і палац одруження!

Дуже красиво

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