Дружина Дмитра Гордона похизувалася сімейною ідилією з чоловіком

Дружина Дмитра Гордона - Олеся Бацман - похизувалася сімейною ідилією з чоловіком.

У своєму Instagram журналістка опублікувала романтичне фото. На знімку зображені щасливі Олеся та Дмитро. Знаменитість ніжно обнімає кохану за талію та усміхається.

Закохані позували перед камерою ще літнього спекотного дня. Для фото Олеся зібрала у хвіст своє розкішне чорняве волосся , одягла білу футболку з принтом та довонила лук червоними сонцезахисними окулярами. Дмитро ж позував перед камерою у фіолетовій футболці.

Дмитро Гордон з дружиною / Фото: instagram.com/alesiabatsman

У коментарях під дописом прихильники просто засипали парочку компліментами. Вони зазначили, що закохані просто світяться від щастя.

Обожнюю вашу пару!

У голлівудська усмішка на вустах!

Нехай завжди з вами живе кохання!

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон похизувався татуюванням, яке шанувальниця зробила на його честь. Дівчина набила на нозі зображення свого кумира.

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