Дружина Дмитра Гордона показала рідкісне фото зі своєю мамою, на яку неабияк схожа

У родині українського інтерв'юера та журналіста Дмитра Гордона свято. Його теща – мама Олесі Бацман – святкує день народження.

З нагоди свята журналістка присвятила допис рідній людині в Instagram. Зокрема, Олеся привітала маму з ювілеєм та адресувала їй чимало теплих слів.

Окрім того, Бацман опублікувала рідкісне фото з рідною людиною, хоча раніше майже не показувала подібні кадри. На знімку журналістка здивувала, що вона неабияк схожа на маму.

Олеся Бацман із мамою / Фото: instagram.com/alesiabatsman

"Люблю тебе безмежно. Дякую за все. З ювілеєм!" – написала Бацман та залишила смайлики у вигляді червоних сердець.

Підписники дружини Гордона теж приєдналися до привітань. Вони побажали мамі Бацман багато чого приємного, а саму журналістку привітали з іменинницею.

З іменинницею, Олесю! Довгих і щасливих років житті Інні Миколаївні. Обіймаю!

Миру, затишку та міцного здоров'я!

Вітаю тебе з іменинницею, бажаю мамі міцного здоров'я, радості і щастя у кожному дні! Миру, безпеки і впевненості у завтрашньому дні!

Нагадаємо, нещодавно акторка Сніжана Бабкіна показала свого сина, який схожий на неї, як дві краплі води. Також артистка привітала Артура з особливим святом.

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