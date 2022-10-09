Дружина Дмитра Гордона показала, як підросла їхня найменша донька та привітала дівчинку з 3-річчям

Український ведучий та журналіст Дмитро Гордон та його дружина Олеся Бацман сьогодні, 9 жовтня, мають свято у родині.

Так, найменшій доньці зіркового подружжя Ліані виповнюється три роки. З цієї нагоди Бацман у себе в Instagram запостила світлину дівчинки і підписала: "Ліані – 3 роки! Вона хоче святкувати перемогу!".

На фотографії маленька Ліана зображена у жовтій футболці та жовтому капелюшку, а волосся дівчинки прикрашають різнокольорові стрічки.

Донька Дмитра Гордона та Олесі Бацман Ліана / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Шанувальники Олесі долучилися до привітань: "з днем народження лялечку Ліаночку! Нехай буде щасливою разом зі своєю прекрасною сім'єю! І нехай усі її бажання виконаються", "Хай росте здоровою і щасливою", "Схоже, в родині Гордон-Бацман місяць жовтень рулює…".

Як відомо, 2 жовтня Олеся Бацман і Дмитро Гордон відсвяткували 10-річчя своєї старшої доньки Санти. Знаменита мама показала іменинницю в її день народження.

Зазначимо, що у Дмитра Гордона семеро дітей. 1992 року народився син Ростислав від шлюбу з Наталею. 1995-го народився син Дмитро від жінки на ім'я Злата. Від другого шлюбу з Оленою Сербіною Гордон має доньку Єлизавету (1999) та сина Лева (2001). 2011 року одружився з журналісткою Олесею Бацман, у шлюбі з якою народилися троє доньок – Санта (народилася 2012 року), Аліса (народилася 2016 року) Ліана, яка з'явилася на світ 2019-го.

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