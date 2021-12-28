Дружина Дмитра Гордона показала, як він грав з 5-річною донькою у шахи

Журналіст не забуває присвячувати час дітям.

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон встигає не лише бути професіоналом свого діла, а й приділяти час своїй великій родині.

Так, у своє дозвілля Гордон влаштував з середньою донькою від Олесі Бацман, 5-річною Алісою, турнір по грі у шахи. Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла дружина Дмитра.

Олеся запостила знімок, на якому донечка разом з відомим батьком зосереджено грають у шахи: "Хто кого?" – коротко підписала кадр Бацман.

instagram.com/alesiabatsman

Своєю чергою, підписники сторінки Олесі не втрималися, аби не висловити захоплення її родиною: "просто висловлюю повагу", "які молодці", "тато атакує серйозно".

Зазначимо, що у Дмитра Гордона семеро дітей від різних стосунків. У шлюбі з журналісткою Олесею Бацман у Дмитра народилося троє доньок – Санта (нар. 2012), Аліса (нар. 2016), Ліана (нар. 2019).

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