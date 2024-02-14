Дружина Дмитра Гордона показала, який вони вигляд мали на початку стосунків 12 років тому

Дружина відомого інтерв'юера Дмитра Гордона - журналістка Олеся Бацман – показала, який вони вигляд мали на початку стосунків.

У своєму Instagram Бацман опублікувала архівне фото, яке було зроблене у Тбілісі понад 12 років тому. Закохані тоді приїхали до Грузії, аби відсвяткувати день народження приятеля.

На фото Олеся постає в шубі, а поруч з нею інтерв'юер, який був одягнений в чорне пальто та сорочку. Як зізналась журналістка, це був їхній перший спільний знімок, який вони опублікували у соцмережах.

Олеся Бацман і Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/alesiabatsman

"Пам'ятаю це фото…Це перше наше спільне фото, котре ми опублікували у соцмережах. Тбілісі, вечір, понад 12 років тому, день народження нашого друга. Час летить, кохаю до Місяця і назад! Усім кохання, друзі", - написала журналістка під фото.

Наостанок Олеся Бацман привітала підписників із Днем святого Валентина та побажала всім кохати та бути коханими.

Нагадаємо, українські знаменитості у соцмережах вітають своїх коханих із Днем святого Валентина. Зірки діляться романтичними фото з другими половинками та зізнаються в безмежному коханні.

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