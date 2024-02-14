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Дружина Дмитра Гордона показала, який вони вигляд мали на початку стосунків 12 років тому

Дружина Дмитра Гордона показала, який вони вигляд мали на початку стосунків 12 років тому

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Олеся Бацман показала їхнє архівне фото.

Дружина відомого інтерв'юера Дмитра Гордона - журналістка Олеся Бацман – показала, який вони вигляд мали на початку стосунків.

У своєму Instagram Бацман опублікувала архівне фото, яке було зроблене у Тбілісі понад 12 років тому. Закохані тоді приїхали до Грузії, аби відсвяткувати день народження приятеля.

На фото Олеся постає в шубі, а поруч з нею інтерв'юер, який був одягнений в чорне пальто та сорочку. Як зізналась журналістка, це був їхній перший спільний знімок, який вони опублікували у соцмережах.

Олеся Бацман і Дмитро Гордон / © instagram.com/alesiabatsman
Олеся Бацман і Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/alesiabatsman

"Пам'ятаю це фото…Це перше наше спільне фото, котре ми опублікували у соцмережах. Тбілісі, вечір, понад 12 років тому, день народження нашого друга. Час летить, кохаю до Місяця і назад! Усім кохання, друзі", - написала журналістка під фото.

Наостанок Олеся Бацман привітала підписників із Днем святого Валентина та побажала всім кохати та бути коханими.

Нагадаємо, українські знаменитості у соцмережах вітають своїх коханих із Днем святого Валентина. Зірки діляться романтичними фото з другими половинками та зізнаються в безмежному коханні.

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