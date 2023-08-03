Дружина Дмитра Гордона показала їхню 7-річну доньку і здивувала, як вона називає Путіна

Дружина журналіста Дмитра Гордона, ведуча Олеся Бацман поділилася рідкісним фото їхньої середньої доньки Аліси.

Сьогодні, 3 серпня, дівчинка святкує день народження. Алісі виповнилося 7 років. З цієї нагоди знаменита мама запостила у себе в Instagram фотографію дитини і розповіла, як 7-річна Аліса називає російського диктатора путіна:

"Сьогодні Алісі – 7 років! Моя така маленька доросла дівчинка. Це від неї я дізналася, що справжнє прізвище російського диктатора не путін, а гівно - володимир гівно. А росіяни говорити неправильно, правильно – росіянці. І тост завжди в Аліси один, незмінний – щоб путін здох. Аліса дуже хоче додому та нашої перемоги. Сьогодні, задуючи свічки, знову загадуватиме це бажання!" – підписала кадри з донькою Бацман.

Донька Олесі Бацман і Дмитра Гордона Аліса / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Зазначимо, що у Олесі Бацман і Дмитра Гордона троє спільних дітей – 11-річна Санта, 7-річна Аліса та 4-річна Ліана. Також у Гордона є четверо дітей від попереднього шлюбу.

Діти Дмитра Гордона / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Нагадаємо, нещодавно дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман поділилася рідкісним фото, на якому зображена з усіма трьома доньками. Ведуча приголомшила схожістю дівчаток з зірковим батьком.

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