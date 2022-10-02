Дружина Дмитра Гордона показала їхню доньку-красуню у день її 10-річчя

Так, сьогодні, 2 жовтня, день народження святкує старша донька Дмитра Гордона та Олесі Бацман - Санта.

З цієї нагоди знаменита мама у себе на сторінці в Instagram розмістила світлину дівчинки і повідомила, що сьогодні у її дитини перший серйозний ювілей - Санті виповнюється 10 років.

"У Санти сьогодні перший великий ювілей – 10 років! Нехай її бажання, головне для всіх дітей України, швидше збудеться!" - підписала фото Бацман.

На фотографії іменинниця зображена у смугасту сукню біло-синього кольору, з різнокольоровими стрічками у волоссі, а на щічках дівчинки зображений метелик.

Донька Олесі Бацман та Дмитра Гордона / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Підписники Олесі долучилися до привітань: "Вітаю з днем народження!", "з днем народження Санту, а також маму з татом з днем народження донечки! Здоров'я міцного, успіхів у всьому та мирного неба всім", "з днем народження, мила! Нехай мир та щастя будуть у житті діток! Нехай дітки лише усміхаються та радіють!".

Зазначимо, що у Дмитра Гордона семеро дітей. 1992 року народився син Ростислав від шлюбу з Наталею. 1995-го народився син Дмитро від жінки на ім'я Злата. Від другого шлюбу з Оленою Сербіною Гордон має доньку Єлизавету (1999) та сина Лева (2001). 2011 року одружився з журналісткою Олесею Бацман, у шлюбі з якою народилися троє доньок – Санта (народилася 2012 року), Аліса (народилася 2016 року) Ліана, яка з'явилася на світ 2019-го.

Нагадаємо, що не так давно Дмитро Гордон вперше показав молодшу доньку від Олесі Бацман, яку не бачив вже пів року. З початком повномасштабного вторгнення Дмитро Гордон вивіз членів своєї родини закордон.

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