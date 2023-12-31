Дружина Дмитра Гордона показалася з чоловіком і зізналась, як вони проводять час перед Новим роком

Подружжя відвідало разом особливий захід.
Дружина відомого інтерв'юера Дмитра Гордона - журналістка Олеся Бацман – вперше за довгий час показалася з чоловіком.
Сімейним знімком обраниця шоумена поділилася у своєму Instagram. Парочка сфотографувалася в одному з театрів Києва. Як поділилася Олеся Бацман, перед Новим роком вони з коханим сходили на виставу. Зокрема, подружжя насолоджувалося комедією, де грали Богдан Бенюк, Наталія Сумська, Анатолій Хостікоєв.
"Передноворічний театр імені Франка. На сцені комедія у виконанні Богдана Бенюка, Наталії Сумської, Анатолія Хостікоєва…", - зазначила журналістка.
Олеся Бацман також наголосила, що ворогові не вдасться зламати українців, адже вони зможуть впоратися з бідами та обов'язково переможуть.
"Не зважаючи ні на що - українці сміються! З прийдешнім", - додала Бацман.
Нагадаємо, нещодавно співачка Наталка Карпа показала рідкісні фото з чоловіком Євгеном Тєрєховим. Виконавиця разом із коханим відсвяткувала день народження доньки Злати.
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