Дружина Дмитра Гордона повністю оголеною позувала з ним у ванні

Олеся Бацман повторила селфі свого чоловіка.

Знамените подружжя журналістів Дмитро Гордон та Олеся Бацман вміють здивувати та розсмішити шанувальників.

Днями Гордон у Instagram запостив селфі, на якому повністю оголеним позує у ванній з пінкою на підборідді. Та, як з'ясувалося, у той момент разом з ведучим ванну приймала й його дружина. Про це вже стало відомо зі сторінки Instagram Бацман.

instagram.com/gordondmytro

Журналістка розмістила кадр, ідентичний тому, яким раніше поділився її чоловік. Олеся зображена у ванній, повністю оголеною з пінкою на підборідді. Позаду Бацман видніються ноги Гордона:

instagram.com/alesiabatsman

"Доброго дня, Дідусю Мороз! Борода із піни! Ти подарунок нам приніс?" – підписала селфі ведуча.

Шанувальники, своєю чергою, не минули увагою такий відвертий пост кумирки і не втрималися від коментарів: "Гордон інтерв'ює Олесю у ванній, цікавий буде випуск", "ну просто Джулія Робертс", "чудова розтяжка", "від Діда Мороза лише п'ятки залишилися".

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