Дружина Дмитра Гордона привітала себе з 37-річчям пікантним фото у купальнику

Дружина Дмитра Гордона привітала себе з 37-річчям пікантним фото у купальнику

Олеся Бацман захопила своїм виглядом.

Дружина відомого українського телеведучого Дмитра Гордона Олеся Бацман святкує день народження.

3 жовтня журналістці виповнюється 37 років. З цієї нагоди ведуча вирішила поділитися пікантним фото у купальнику. На сторінці в Instagram іменинниця розмістила знімок, на якому спокусливо позувала на камені на тлі моря у купальнику в квітковий принт. Олеся посвітила апетитною стрункою фігурою.

Олеся Бацман в купальнику / instagram.com/alesiabatsman

"37! З днем народження мене", – написала вона.

У коментарях під дописом фоловери долучилися до привітань та засипали іменинницю компліментами.

Ви - приклад жінки для наслідування! Будьте щасливі! І нехай все задумане здійсниться!

Русалонька

Залишайтеся довше такою ж дотепною, коханою, бажаною, щасливою, красунею!!! Обожнюю вас!

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку гарячих фото обраниці Гордона. Олеся Бацман має розкішну фігуру.

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