Дружина Дмитра Гордона привітала себе з 37-річчям пікантним фото у купальнику

Олеся Бацман захопила своїм виглядом.
Дружина відомого українського телеведучого Дмитра Гордона Олеся Бацман святкує день народження.
3 жовтня журналістці виповнюється 37 років. З цієї нагоди ведуча вирішила поділитися пікантним фото у купальнику. На сторінці в Instagram іменинниця розмістила знімок, на якому спокусливо позувала на камені на тлі моря у купальнику в квітковий принт. Олеся посвітила апетитною стрункою фігурою.
"37! З днем народження мене", – написала вона.
У коментарях під дописом фоловери долучилися до привітань та засипали іменинницю компліментами.
- Ви - приклад жінки для наслідування! Будьте щасливі! І нехай все задумане здійсниться!
- Русалонька
- Залишайтеся довше такою ж дотепною, коханою, бажаною, щасливою, красунею!!! Обожнюю вас!
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку гарячих фото обраниці Гордона. Олеся Бацман має розкішну фігуру.