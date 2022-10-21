Дружина Дмитра Гордона привітала його з 55-річчям милим фото, на якому кусає за вушко

Сьогодні, 21 жовтня, день народження святкує український ведучий та журналіст Дмитро Гордон.

Знаменитості виповнюється 55 років. З цієї нагоди дружина Гордона Олеся Бацман на сторінці в Instagram розмістила їхню спільну кумедну фотографію. На знімку подружжя зображене в океанаріумі і стоїть на тлі акваріуму.

Гордон щиро усміхається, а дружина намагається вкусити його за вухо:

"У твій день народження з'їм тебе! З 55-річчям, Дімо! Найшвидшої перемоги! P.S. Люблю цю фотку з мирних часів", - підписала фотографію Бацман.

Олеся Бацман та Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Шанувальники долучилися до привітань і побажали довгих років життя ювіляру та швидкої перемоги: "З ювілеєм, Дмитре! Здоров'я, мирного неба і всього-на-всього доброго!", "З днем народження! Бажаю міцного здоров'я, оптимізму, мирного неба над Україною, сімейного тепла, благополуччя, хай справджуються мрії в оточенні добрих людей!", "Які ви гарні, добрі та розумні. Щастя та перемоги всім нам. Дмитро - легенда, здоров'я йому".

Нагадаємо, два тижні тому дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман показала, як підросла їхня найменша донька та привітала дівчинку з 3-річчям.

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