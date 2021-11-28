Дружина Дмитра Гордона сфотографувалася одразу з шістьма його дітьми

Також вона привітала сина зірки з днем народженням.

Дружина ведучого та журналіста Дмитра Гордона, Олеся Бацман, показала сімейну світлину.

Так, зірка сфотографувалася з шістьма дітьми чоловіка. Відповідну світлину Олеся опублікувала на своїй сторінці в Instagram. До слова, сімейство Гордонів зібралося разом для того, аби відсвяткувати день народження сина Дмитра – Лева. Хлопцю виповнилося 20 років.

"Леве, з днем народження! Нехай збуваються всі мрії! У тебе чудові цілі, і ти обов’язково отримаєш те, що задумав", - привітала Олеся сина Дмитра.

Діти Дмитра Гордона / instagram.com/alesiabatsman

До речі, шанувальники сімейства зазначили, що діти дуже схожі на свого тата. Окрім того, вони також приєдналися до привітань та написали чимало приємних слів Леву.

Зазначимо, на фото зображені Дмитро та Олеся разом з двома спільними дітьми: Сантою та Алісою. Обличчя наймолодшої доньки, Ліани, подружжя приховує. Також з ними позували діти Гордона від шлюбу з Оленою Сербіною: Ростислав, Дмитро, Єлизавета та Лев.

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