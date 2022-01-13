Дружина Дмитра Гордона шокувала потужним виконанням української пісні

Олеся Бацман могла би стати співачкою.

Ведучий та журналіст Дмитро Гордон разом з дружиною Олесею Бацман вирушили на батьківщину Олесі – до міста Харків.

Там подружжя, окрім своїх справ, завітало й до школи Бацман, у якій вона навчалася у дитячі роки. У ведучої стався справжній флешбек – Олеся побувала у тому класі, куди ходила на уроки та навіть посиділа за тою самою партою. Окрім того, журналістка побачилася й зі своїми вчителями, які навчали її 20 років тому.

instagram.com/alesiabatsman

"Була дуже рада вас побачити і поринути у дитинство! Пройшла улюбленими класами, посиділа за моєю партою. У моєї бабусі, яка викладала біологію, був найкращий клас із найкращими на всю харківську область експонатами, деякі з них стоять досі. Спортзал мого дідуся, який 52 роки був учителем фізкультури, залишився таким же яскравим та рідним. Із задоволенням зайшла до шкільної їдальні, де пекли найсмачніші у світі пиріжки з вишнями, і не лише тому, що завідувачкою там була моя мама", - розповіла Бацман.

instagram.com/alesiabatsman

instagram.com/alesiabatsman

Окрім того Олеся зустрілася зі своєю вчителькою з музики Ольгою Григорівною. Ба більше, Бацман пригадала уроки зі співу та приголомшила своїм вокалом. Ведуча заспівала, а на баяні їй акомпанувала вчителька.

Підписники сторінки Олесі в Instagram зізналися, що були приголомшені її голосом: "Олесю, у вас неймовірний голос!", "розкішно! Я думала, Ольга Григорівна співатиме. Несподівано гарно", "очманіти! Олесю, ви молодець!".

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