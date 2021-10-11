Дружина Дмитра Гордона у червоному купальнику похизувалась пишними грудьми

Зірка зачарувала звабливими формами.
Дружина відомого українського телеведучого Дмитра Гордона Олеся Бацман черговий раз продемонструвала своїм шанувальникам, що має гарну фігуру.
Так, на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала звабливий знімок, на якому вона спокусливо позує перед камерою.
Олеся зображена на фото в червоному купальнику. Вона позує на тлі моря, яке гарно переливається з кольорами неба. Джурина Дмитра обрала таку позу, яка чудово продемонструвала її пишний бюст.
Схоже, після святкування дня народження Олесі подружжя вирішило відпочити в теплій країні, позасмагати на яскравому сонечку, помилуватися гарними краєвидами та насолодитися одне одним.
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