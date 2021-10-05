Дружина Дмитра Гордона у квітах показала, як її привітали з днем народження

Дружина Дмитра Гордона у квітах показала, як її привітали з днем народження

Олеся днями відсвяткувала своє 37-річчя.

Дружина відомого українського телеведучого Дмитра Гордона Олеся Бацман відсвяткувала свій день народження.

Третього жовтня жінці виповнилося 37 років. Так, вона отримала чимало теплих привітань та подарунків. Олеся навіть вирішила опублікувати декілька знімків в Instagram та показала, як її вітали рідні, друзі, колеги та шанувальники.

Дмитро Гордон з дружиною / instagram.com/alesiabatsman

На фото усміхнена кохана Гордона сидить у вишуканій червоній сукні біля чималої купи різних букетів. Також жінці подарували повітряні кульки та плюшеві іграшки.

Дружина Дмитра Гордона / instagram.com/alesiabatsman

"Друзі, хочу подякувати кожному, хто мене привітав. Якщо комусь ще не відповіла особисто, зроблю це найближчим часом. Просто отримала понад тисячу повідомлень. Соцмережі навіть кілька разів мене обмежували у відповідях, думали, що я надсилаю спам", - поділилась радісна Олеся.

Як зізнається кохана Гордона, вона не очікувала, що отримала таку кількість привітань.

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