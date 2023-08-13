Дружина Дмитра Гордона у романтичній сукні сходила на побачення з чоловіком

Дружина відомого інтерв'юера Дмитра Гордона, журналістка Олеся Бацман, замилувала спільними кадрами з чоловіком.

На своїй сторінці в Instagram дружина Гордона поділилася спільними фото та розповіла, як вони проводять разом час. Так, днями зіркове подружжя завітало до театру ім. Івана Франка у Києві.

"Улюблений Театр імені Франка. Українська класика - "Конотопська відьма". У залі яблуку ніде впасти. Дзвоники на спектакль чергувалися з повітряними тривогами. Під керівництвом Дмитра Богомазова головний український театр квітне. Попри війну люди ідуть у театр. Вистава, до речі, прекрасна, зовсім нове прочитання. Щиро раджу, сходіть. Але квитки беріть заздалегідь", - порадила підписникам Бацман.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Для спільного виходу в світ Олесі обрала романтичний образ - вишукану довгу сукню білого кольору з яскравим квітковим принтом та лаконічні туфлі. Волосся дружина Гордона зібрала у акуратний хвіст.

На одному з фото Олесі повеселила шанувальників тим, як Дмитро, присівши навпочіпки, робив гарний кадр для дружини у стінах театру.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

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