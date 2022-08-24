Дружина Дмитра Гордона у вишиванці захопила виконанням "Козацькому роду нема переводу"

Дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман до Дня Незалежності України зробила прихильникам музичний подарунок.

На сторінці в Instagram Бацман поділилася чорно-білим відео, на якому постає у вишитій сорочці. Ролик був знятий на студії звукозапису. У відео Олеся виконує композицію "Козацькому роду нема переводу".

Як зізналася знаменитість, цю пісню вона любить ще зі шкільних років:

"Співали ми її в ансамблі "Малинова криниця" під керівництвом жінки-вогня Ольги Григорівни Янкової. Сьогодні ця пісня отримала нове життя і новий сенс, сьогодні я її співаю по-іншому. Бо сьогоднішні українські козаки – це вже не давні предки, а наші близькі люди з крові і плоті, котрі кожного дня захищають нас на передовій. Ця пісня для них. Бережіть себе, хлопці, бережіть Україну! Повертайтеся з Перемогою! З Днем незалежності, моя Україно!" – підписала відео Бацман.

Шанувальники ведучої, своєю чергою, відмітили її гарний тембр: "прекрасне виконання! Ви талант", "неймовірно гарне виконання", "я можу слухати це вічно".

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