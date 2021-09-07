Дружина Дмитра Гордона в купальнику: добірка пікантних світлин Олесі Бацман

Ведуча має розкішну фігуру.
Дружина відомого українського телеведучого Дмитра Гордона, журналістка Олеся Бацман нерідко тішить своїх фоловерів знімками в купальниках.
36-річна ведуча має чималу колекцію бікіні та залюбки ділиться ефектними пляжними світлинами з юзерами в Instagram.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути добірку гарячих фото обраниці Гордона.
У коментарях під публікаціями користувачі дивуються, як після народження трьох дітей, їй вдалося зберегти апетитну струнку фігуру.
Оцінили юзери і добірку фото з відпустки в Іспанії, де родина відпочивала у серпні. На знімках зірка позувала на тлі моря в леопардовому купальнику. Він підкреслив апетитні форми жінки, зокрема, пишний бюст та довгі ніжки.
У своєму фотоблогу, на який підписалися понад 16 тисяч користувачів, Олеся рідко ділиться подробицями подорожей та практично не розсекречує курорти, де зупиняється.
Фоловери, зазвичай, емоційно реагують на пікантні світлини та тішать Бацман компліментами.
"Як дівчинка", "Ви супер жінка! Як пощастило Дмитру", "Богиня", "Розкішна фігура", – пишуть вони.
Нагадаємо, не так давно редакція сайту ТСН.ua опублікувала добірку фото, де зірки 40+ демонструють свої розкішні тіла у відвертих бікіні. Українські та голлівудські зірки на власному прикладі доводять, що вік - не перешкода красі.