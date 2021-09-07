Дружина Дмитра Гордона в купальнику: добірка пікантних світлин Олесі Бацман

Ведуча має розкішну фігуру.

Дружина відомого українського телеведучого Дмитра Гордона, журналістка Олеся Бацман нерідко тішить своїх фоловерів знімками в купальниках.

36-річна ведуча має чималу колекцію бікіні та залюбки ділиться ефектними пляжними світлинами з юзерами в Instagram.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути добірку гарячих фото обраниці Гордона.

Олеся Бацман у бікіні / instagram.com/alesiabatsman

Дружина Дмитра Гордона в купальнику / instagram.com/alesiabatsman

У коментарях під публікаціями користувачі дивуються, як після народження трьох дітей, їй вдалося зберегти апетитну струнку фігуру.

Дружина Дмитра Гордона в купальнику / instagram.com/alesiabatsman

Дружина Дмитра Гордона в купальнику / instagram.com/alesiabatsman

Оцінили юзери і добірку фото з відпустки в Іспанії, де родина відпочивала у серпні. На знімках зірка позувала на тлі моря в леопардовому купальнику. Він підкреслив апетитні форми жінки, зокрема, пишний бюст та довгі ніжки.

alesiabatsman

alesiabatsman

alesiabatsman

У своєму фотоблогу, на який підписалися понад 16 тисяч користувачів, Олеся рідко ділиться подробицями подорожей та практично не розсекречує курорти, де зупиняється.

instagram.com/alesiabatsman

Дружина Дмитра Гордона в купальнику / instagram.com/alesiabatsman

Фоловери, зазвичай, емоційно реагують на пікантні світлини та тішать Бацман компліментами.

"Як дівчинка", "Ви супер жінка! Як пощастило Дмитру", "Богиня", "Розкішна фігура", – пишуть вони.

Дружина Дмитра Гордона / instagram.com/alesiabatsman

Дмитро Гордон з дружиною / instagram.com/alesiabatsman

Нагадаємо, не так давно редакція сайту ТСН.ua опублікувала добірку фото, де зірки 40+ демонструють свої розкішні тіла у відвертих бікіні. Українські та голлівудські зірки на власному прикладі доводять, що вік - не перешкода красі.

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