Дружина Дмитра Гордона вперше розповіла, як він їй освідчився: "Це було дуже красиво та яскраво"

Дружина інтерв'юера Дмитра Гордона – журналістка Олеся Бацман – вперше розповіла, як коханий освідчився їй.

Бацман зізналась, що це було для неї неочікувано, хоча вона й здогадувалась, що чоловік покличе її заміж. Дмитро Гордон освідчився просто під ранок. За словами Бацман, це було справді яскраво та красиво. Журналістка одразу погодилася вийти заміж за інтерв'юера. Щоправда, у деталі освідчення Бацман вдаватися не стала, адже переконана, що є речі, про які має знати лише пара.

Дмитро Гордон і Олеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

"Це було красиво! Я не буду розповідати, бо це є дуже особисте. Є речі, які мають бути лише між двома людьми. Але це було дуже красиво, дуже яскраво. Лише можу сказати, що це було десь о третій або четвертій годині ночі. З одного боку можна сказати, що це було очікувано, а з іншого – це було зовсім неочікувано. Коли освідчився, одразу погодилася", – розповіла журналістка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Також Олеся Бацман пригадала початок роману з Дмитром Гордоном. Зокрема, спочатку між ними були лише робочі стосунки. Однак тоді журналістка підмічала, настільки він порядна людина і які в ньому є риси характеру, що її приваблюють. Під час спільної роботи Бацман зрозуміла, що Дмитро Гордон – дійсно гідний для неї чоловік, з яким вона могла б побудувати стосунки.

Дмитро Гордон і Олеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

"Якийсь час ми до цього (освідчення – прим. ред.) зустрічалися. Ми ж спочатку працювали. Це був досить тривалий шлях для того, щоб пізнати його і зрозуміти, наскільки він класний, порядний, особливий, відрізняється в кращий бік від абсолютної більшості людей, гідний. Він завжди тримає слово, допоможе слабшим, знає, що таке дружба, як він ставиться до батьків, дітей. Це все єдиний образ складався, який для мене був дуже позитивний", – поділилася журналістка.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон розповідав, де перебувають його троє синів під час війни. Також інтерв'юер розсекретив, чим вони займаються.

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