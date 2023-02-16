Дружина Дмитра Гордона замилувала фото, де ніжно цілує чоловіка

Олеся похизувалася ідилією, яка панує в їхніх стосунках.

Дружина українського журналіста та ведучого Дмитра Гордона – Олеся Бацман – поділилася романтичним контентом.

Журналістка опублікувала фото в Instagram, де ніжно цілує чоловіка. Дмитро тим часом усміхається та робить селфі. На тлі закоханих красуються повітряні кульки у формі сердець, якими, ймовірно, Гордон вітав дружину з Днем святого Валентина.

"Під час війни усі почуття загострюються. Кохання теж стає більшим. Хоча куди вже більше", - поділилася своїми емоціями Олеся.

Дмитро Гордон і Олеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

У коментарях під фото прихильники просто засипали пару компліментами. Фани подружжя побажали їм щастя та безмежного кохання.

Які ви чудові! Будьте щасливі. Любові вам завжди і дякую!

Молодці! Чудова пара! Любові вам, миру та Божої ласки з кожним світанком!

Щастя вам, дорогенькі!

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