Дружина Дмитра Гордона замилувала фото, як він проводить час з донечками

Дружина Дмитра Гордона замилувала фото, як він проводить час з донечками

Ведучий виявився гарним батьком.

Ведучий та журналіст Дмитро Гордон у своїх насичених трудових буднях не забуває приділяти час й своїм донечкам.

Так, дружина Гордона, журналістка Олеся Бацман на сторінці в Instagram поділилася зворушливими кадрами, як знаменитість проводить час з дітьми. На фото ведучий у домашніх капцях, штанах та футболці сидить на дивані та зосереджено грає зі старшою донькою, 9-річною Сантою у шахи.

instagram.com/alesiabatsman

А тим часом молодша, 5-річна Аліса активно залазить татові на плечі, смикає його за вуха та гладить по голові.

instagram.com/alesiabatsman

instagram.com/alesiabatsman

instagram.com/alesiabatsman

Фани не стримали свого захвату від того, наскільки Гордон гарний батько: "як чудово, що у дівчаток чудові стосунки з татом!", "щасливе дитинство у ваших дітей", "молодша у вас – таткова донька".

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