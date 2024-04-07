Дружина Дмитра Гордона замилувала фото з чоловіком і показала, як вони разом проводять час у Києві

Дружина відомого інтерв'юера Дмитра Гордона - журналістка Олеся Бацман – вкрай рідко ділиться сімейним контентом, але цього разу вона вирішила потішити підписників.

У своєму Instagram кохана Гордона опублікувала миле селфі з чоловіком. На фото подружжя усміхнено позувало перед камерою, притулившись одне до одного.

Знімок був зроблений в Національній опері України. Парочка разом вирушила на оперу "Аїда" у виконанні співачки Людмили Монастирської. До речі, Олеся Бацман порадила всім, хто раніше не був на представленні, обов'язково сходити. За словами журналістки, вокал, костюми та сценографія нікого не залишать байдужими.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

"В Національній опері України – "Аїда" з незрівнянною Людмилою Монастирською. Якщо не були, обов'язково сходіть! Рівень вокалу, костюмів і сценографії – блискучий", - зазначила Олеся Бацман.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Катерина Кузнєцова ділилася рідкісними кадрами з чоловіком. Пара святкувала сьому річницю їхніх стосунків.

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