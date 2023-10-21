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Дружина Дмитра Гордона заселфилася з ним у Києві та привітала з 56-річчям

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Дружина Дмитра Гордона заселфилася з ним у Києві та привітала з 56-річчям

Дмитро Гордон з дружиною / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Олеся Бацман показала спільну світлину з чоловіком з нагоди його дня народження.

Сьогодні, 21 жовтня, журналіст та ведучий Дмитро Гордон святкує день народження.

Зірці виповнилося 56 років. З цієї нагоди дружина Гордона, ведуча та журналістка Олеся Бацман ніжно привітала його зі святом та поділилася спільним фото в Instagram.

У фотоблогу Бацман розмістила селфі разом з чоловіком, зроблене на тлі театру ім. Івана Франка у центрі Києва:

"Дімочко, з днем народження! Перемоги!" – лаконічно привітала коханого Олеся російською мовою.

Дмитро Гордон з дружиною / © instagram.com/alesiabatsman
Дмитро Гордон з дружиною / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Своєю чергою, підписники сторінки Бацман долучилися до привітань і побажали Гордону всього найкращого:

  • З днем народження, Дмитре Іллічу! Здоров'я вам та удачі
  • З днем народження! Нещодавно Олеся мала теж день народження. Мені здається, що ви разом і є подарунком одне для одного
  • Олесю, з днем народження вашого чоловіка життя

Нагадаємо, що 3 жовтня день народження відсвяткувала дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман. У цей день ведучий зворушливо привітав кохану з 39-річчям, опублікувавши їхнє спільне романтичне фото. Дмитро назвав кохану "чудовою дружиною та мамою".

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Дата публікації
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