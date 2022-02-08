Дружина Дмитра Комарова показала себе кумедну сім років тому у шапці-вушанці

Дружина Дмитра Комарова показала себе кумедну сім років тому у шапці-вушанці

Олександра поділилася фото шкільних років.

Дружина ведучого "Світу навиворіт" Дмитра Комарова, журналістка та модель Олександра Кучеренко поділилася з шанувальниками архівним фото.

На сторінці в Instagram знаменитість розмістила кадр, де зображена 17-річною. За словами Саші, цей кадр був зроблений, коли вона навчалася в останньому класі школи:

"Такий вигляд я мала в останньому класі школи. Тоді я мріяла переїхати до Києва, вчитися журналістиці і згодом працювати на телебаченні", - поділилася Кучеренко.

Олександра Кучеренко сім років тому / instagram.com/aakucherenko

На знімку, зробленому взимку, вона зображена усміхненою, у шапці-вушанці і чорному пальті. Кучеренко сидить на лавочці у парку.

Своєю архівною фотографією Олександра захотіла привернути увагу шанувальників до важливої теми:

"У своєму виборі ми відштовхувалися від можливостей, які бачили навколо, від порад друзів і прикладу батьків. З дитинства нам розповідали про професії, водили на освітні заходи, брали з собою на роботу. А по закінченню школи ми були певні: раптом що - рідні завжди підтримають і допоможуть з пошуком роботи. Підлітки, які залишають стіни інтернатної системи виховання, потрапляють у дорослий світ зовсім одні. Вони не знають, чого прагнути, ким бути і що таке "резюме". Не бачать перед собою прикладу для наслідування, перспектив розвитку та не вміють робити усвідомлений вибір. Проєкт #КорпоративнеНаставництво якраз створений для того, щоб допомогти підліткам, позбавленим батьківської уваги, зі стартом - знайти професію до душі, отримати перший досвід роботи і можливість працевлаштування", -зазначила Кучеренко.

Вона також додала, що "голосно говоритиме" про кожну компанію, яка готова взяти підлітка-сироту на стажування і стати для нього корпоративним наставником.

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