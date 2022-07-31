Дружина Дмитра Комарова показалася у вишитих сорочках та зізналася, чи виїхала з України

На сторінці в Instagram Дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко похизувалася фотосесією, під час якої приміряла сорочки ручної роботи від українського бренду kvit.k.a.

Знімання відбувалися у Києві. Так, Кучеренко позувала на Майдані Незалежності, Хрещатику, на тлі Золотих воріт, Батьківщини-матері, на Контрактовій площі. Як зізналася Олександра, це її найулюбленіші місця в українській столиці:

Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

"У цьому пості – 8 найкрасивіших місць мого улюбленого Києва. На мені - 8 унікальних сорочок ручної роботи. Колекція kvit.k.a , яку мені пощастило представляти, неповторна. Кожна з сорочок має свій унікальний малюнок, який художниця створює за допомогою пензлика і акрилових фарб по тканині", - розповіла Олександра.

Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Вона поділилася, що під час знімань думала про те, як сильно любить Київ. Дружина Комарова зізналася, що за всі п'ять місяців повномасштабного вторгнення жодного разу не залишала Україну:

"Я нікуди не виїхала з початку повномасштабної війни і за останні 5 місяців бачила Київ різним: і жахливо безлюдним, і задимленим вибухами, квітучим холодною весною, наляканим сиренами, але так прагнучим життя. Квітка завжди знайде можливість розцвісти навіть у найважчий час", - додала Саша.

Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

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