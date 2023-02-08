Дружина Дмитра Комарова публічно звернулася до нього і розповіла, чим він займається: "Кохаю і пишаюся моїм чоловіком"

Ведучий Дмитро Комаров до річниці повномасштабної війни рф проти України представить свій авторський проєкт під назвою "Рік", який готував з командою "Світу навиворіт".

Від 24 лютого 2022 року ведучий не залишав України, був першим журналістом, який на власні очі побачив та зафільмував жахіття щойно звільнених Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Він бачив перші емоції людей одразу після деокупації Київщини, Харківщини, Херсонщини.

Дмитро Комаров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Документальний проект "Рік" це авторський погляд Дмитра Комарова на війну з тих ракурсів, які не побачиш в новинах. Унікальні, рідкісні, ексклюзивні коментарі від тих, чиїми руками та розумом твориться наша майбутня перемога. Звичайно ж, головні герої проєкту Дмитра – прості українці, люди, які вже майже рік щодня героїчно показують свою силу та міць.

Як зазначив Дмитро, це буде неймовірно емоційний проєкт про події, долі та рішення, які формують нашу історію.

"Погляд на найбільш знакові події року зсередини. Те, за чим вся країна стежила весь рік, наша камера фіксувала з іншого ракурсу. Дуже відверті розповіді людей, руками та мозком яких твориться наша перемога. Як завжди було в моїх роботах – багато чого ви побачите та почуєте вперше. За цей рік я жодного разу не був за кордоном, при цьому побачивши і знявши більше, ніж за пів життя подорожей світом. І буду продовжувати працювати в Україні. Інакше для мене зараз бути не може, бо найважливіші історичні події в світі зараз відбуваються саме в Україні", - прокоментував Комаров.

Дмитро Комаров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Своєю чергою, дружина Дмитра, ведуча Олександра Кучеренко також ропзовіла про проєкт чоловіка та зазначила, що дуже пишається коханим:

"Кохаю і пишаюся моїм чоловіком. Дмитро завжди працював в екстремальних умовах, але найстрашнішим в усьому світі виявилося те, що зараз відбувається в рідній Україні. Уже рік", - написала у фотоблогу Кучеренко.

Прем'єра документального проєкту Дмитра Комарова "Рік" до річниці повномасштабного російського вторгнення відбудеться 24 лютого 2023 року на каналі "1+1 Україна".

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